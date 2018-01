Repercussão: Homenagens ao visionário da tecnologia Steve Jobs

SAN FRANCISCO - A morte do cofundador e ex-CEO da Apple Steve Jobs provocou uma onda de comentários e homenagens de pessoas dos setores político, tecnológico, entretenimento e dos negócios.

Veja alguns dos comentários:

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Barack Obama, presidente dos EUA: "Steve estava entre os maiores inovadores norte-americanos -- corajoso o suficiente para pensar de forma diferente, ousado o suficiente para acreditar que ele poderia mudar o mundo, e talentoso o suficiente para fazê-lo".

Bill Gates, cofundador e chairman da Microsoft: "Steve e eu nos conhecemos há quase 30 anos, e fomos colegas, concorrentes e amigos ao longo de mais de metade de nossas vidas. O mundo raramente vê alguém que teve o impacto profundo que teve Steve, cujos efeitos serão sentidos por muitas gerações. Para aqueles de nós que tivemos a sorte de trabalhar com ele, foi uma honra loucamente grande."

Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook: "Steve, obrigado por ser um mentor e um amigo. Obrigado por mostrar que o que você constrói pode mudar o mundo. Vou sentir saudades."

Bob Iger, CEO da Walt Disney: "Steve Jobs foi um grande amigo, assim como um conselheiro de confiança. O seu legado vai muito além dos produtos que ele criou ou as empresas que ele construiu. Ele inspirou milhões de pessoas, as vidas que ele mudou, a cultura que ele definiu. Steve era um 'original', com uma mente completamente criativa, imaginativa, que definiu uma era. Apesar de tudo o que ele realizou, parece que ele estava apenas começando."

Mitt Romney, pré-candidato republicano à presidência dos EUA: "Steve Jobs é uma inspiração aos empreendedores norte-americanos. Ele fará falta."

Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia: "Steve viveu o sonho californiano todos os dias de sua vida, mudou o mundo e inspirou todos nós."

Marc Andreessen, investidor: "Steve foi o melhor dos melhores. Assim como Mozart e Picasso, ele nunca poderá ser igualado."

Paul Allen, cofundador da Microsoft: "Perdemos um pioneiro único da tecnologia e um autor que soube fazer produtos incrivelmente bons. Steve travou uma longa batalha contra todas as probabilidades difíceis de uma maneira muito corajosa. Ele continuou fazendo coisas incríveis em meio a todas aquelas adversidades. Como alguém que teve seus próprios desafios médicos, eu não poderia deixar de ser encorajado pela forma como ele perseverou."

Michael Dell, CEO da Dell: "Hoje o mundo perdeu um líder visionário, o setor de tecnologia perdeu uma lenda icônica e eu perdi um amigo e fundador companheiro. O legado de Steve Jobs será lembrado pelas próximas gerações."

Larry Page, CEO do Google: "Ele era um grande homem com realizações incríveis e um brilho incrível. Ele sempre me pareceu ser capaz de dizer em poucas palavras o que você realmente deveria estar pensando antes de tê-lo pensando. Seu foco na experiência do usuário acima de tudo sempre foi uma inspiração para mim."