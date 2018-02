Réplica da Copa do Mundo feita de cocaína é encontrada na Colômbia

Uma réplica do troféu da Copa do Mundo encontrada pela polícia anti-drogas da Colômbia é feita de cocaína, segundo confirmaram testes de laboratório.

A estátua de 36 centímetros de altura foi encontrada em uma caixa dentro de um armazém de entregas no aeroporto de Bogotá na sexta-feira, informaram as autoridades.

Ela seria enviada para um endereço na Espanha quando a polícia encontrou-a, em buscas de rotina.

A taça era feita de 11 quilos de cocaína misturada à gasolina ou acetona, para que a droga pudesse ser moldável, e pintada de dourado.

Submarino

No sábado, a polícia do Equador anunciou ter encontrado um submarino para o transporte de cocaína na fronteira com a Colômbia.

A descoberta foi feita durante operações da Marinha e da Polícia Nacional do Equador na província de Esmeraldas.

O chefe militar do Comando Norte em Esmeraldas, Carlos Abuja Obregón, ressaltou que apesar das suspeitas iniciais de que o submarino tinha uma carga de drogas, ele foi encontrado vazio e abandonado.

"O submarino tem 30 metros de comprimento e 2,7 metros de altura, e tinha equipamentos de comunicação e navegação sob a superfície, entre eles um periscópio e uma escotilha superior para vigilância", disse o colaborador da BBC Mundo no Equador, Paúl Mena Erazo.

A promotoria equatoriana da região agora investiga a origem do submarino.

Este já foi o segundo submarino usado por traficantes encontrado no Equador desde maio.

Um homem foi preso em conexão com o submarino.