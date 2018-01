Reportagem homenageada A reportagem "Tecnologia, consumo e dor", de Camilo Rocha, publicada na edição de 24 de outubro de 2011 do Link, será homenageada na Semana da Indústria Gráfica de 2012, como "Destaque Sustentabilidade na Cadeia Produtiva". A reportagem trata do documentário Blood In The Mobile (Sangue no Celular, em tradução livre), que alerta sobre o custo social da tecnologia e do alto nível de conexão que temos no século 21. A Associação Brasileira da Indústria Gráfica diz que a ideia da homenagem é valorizar iniciativas que tratem a tecnologia de forma crítica.