Reportagem multimídia sobre a invasão do crack no interior de SP é premiada

A reportagem especial multimídia do Estadão "Crack, a invasão da droga nos rincões do sossego" ganhou o 1º Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) na Categoria Online. A reportagem da série Grandes Temas Estadão retratou o avanço do consumo da droga pelo interior de São Paulo, seus efeitos nas áreas de saúde, segurança e emprego e a falta de estrutura para enfrentamento do problema.

Durante quatro meses, a reportagem do Estadão levantou dados, ouviu 78 fontes e percorreu 6,6 mil quilômetros, para visitar 13 cidades que declaram alto ou médio problema decorrente do consumo do crack.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No trabalho de campo, o repórter Ricardo Brandt e o repórter fotográfico Robson Fernandjes ouviram autoridades federais, estaduais e municipais, agentes públicos, profissionais da área e especialistas.

Visitaram clínicas, comunidades terapêuticas, ambulatórios especializados e pontos de consumo onde ouviram 50 ex-usuários, parentes e moradores dessas cidades para montar um diagnóstico do avanço e das mazelas provocadas pelo crack no interior de São Paulo.

Na maioria das cidades, a rede pública em geral é deficitária, os profissionais são despreparados para lidar com a dependência e as ações de governo acabam sendo feitas sem a integração necessária, apontou a reportagem, primeira de uma série de outras especiais multimídia que o Estadão passou a produzir integrando o portal do grupo, o jornal O Estado de S. Paulo e a TV Estadão.

O 1º Prêmio ABP de Jornalismo foi criado pela entidade "para valorizar o trabalho de jornalistas que se empenham em informar a população de maneira correta sobre as doenças mentais, dependência química e a psiquiatria, trabalhando contra o preconceito aos doentes mentais".

O prêmio da categoria online será entregue aos jornalistas Ricardo Brandt e Robson Fernandjes na Solenidade de Abertura do XXXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Brasília, no dia 15.