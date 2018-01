Repórter testa iPhone 3G e diz que jogos impressionam

A velocidade de download e a qualidade de aplicativos, sobretudo jogos, são os pontos altos do novo iPhone 3G, na opinião da repórter de tecnologia da BBC Maggie Shiles, uma das primeiras a testar o aparelho. Veja também: Apple apresenta iPhone 3G, mais barato e com internet veloz "Estive jogando com o aparelho, que, certamente, cumpriu a expectativa criada pela promoção exagerada", disse Shiels. "Os downloads são rápidos e as páginas fáceis de ver e de ler". Shiels estava na apresentação do novo celular feita por presidente da Apple, Steve Jobs, na segunda-feira em San Francisco. Mas Jobs não carregava um iPhone consigo, e a repórter só conseguiu pôr as mãos no aparelho depois de insistir muito com os funcionários da empresa. Banda larga A principal diferença da nova versão é a possibilidade de usar as redes de celular 3G, que usam uma banda de dados maior, permitindo mais qualidade e velocidade de transmissão de áudio e vídeo. "Abrir uma página da National Geographic, rica em textos e texto, levava 59 segundos em Edge, parte da "velha" arquitetura do iPhone. Com a versão 3G, leva apenas 21 segundos", diz Shiels. Mas, para ela, a parte mais interessante do novo iPhone são os jogos e aplicações que chegarão ao mercado junto com o aparelho. "Fiquei impressionada com a qualidade de imagem de um programa chamado Mobility, dirigido a estudantes de medicina, que apresenta imagens do corpo humano", afirmou Shiels. Preço Não foi possível, porém, verificar a afirmação da Apple de que a bateria pode durar até 300 horas em modo de espera, 5 horas em chamadas e de 5 a 6 horas navegando pela internet. E, na avaliação de Shiels, o ponto fraco do aparelho é a câmera, de 2 megapixels, semelhante à da versão anterior e que já era motivo de críticas por parte de vários usuários. O iPhone chega ao mercado mundial em 11 de julho com preço a partir de US$ 199 para a versão básica com 8 gigabytes de memória. O aparelho deve chegar ao Brasil mais tarde, mas ainda no segundo semestre. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.