Representante da STM discute TV Digital em Brasília O responsável pela ST Microelectronics no Brasil, Ricardo Tortorella, chegou há pouco ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) para participar de uma reunião em que terá continuidade a discussão sobre a eventual instalação de uma fábrica de semicondutores no País. A reunião será com os secretários de Política Industrial, Jairo Klepacz, e de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins. Trata-se da continuação de um encontro que Tortorella teve ontem com os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Comunicações, Hélio Costa, da Fazenda, Antonio Palocci, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. As negociações para instalação dessa fábrica vêm-se desenvolvendo dentro do processo de escola do padrão de TV digital a ser adotado no País. À sua chegada, Tortorella não quis dar entrevista.