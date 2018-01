Representantes do Google falam amanhã sobre crimes no Orkut Nesta quarta, dia 26, representantes do Google vêm ao Brasil para participar da audiência pública convocada pela Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Entre os presentes está David C. Drummond, vice-presidente de desenvolvimento corporativo e conselheiro jurídico geral da Google, empresa responsável pelo site de relacionamentos Orkut. O objetivo do encontro é discutir estratégias e mecanismos para enfrentar os crimes contra os direitos humanos praticados no serviço Orkut. O site de relacionamentos foi alvo de recente ação movida pelo Ministério Público Federal, que intimou o escritório brasileiro do Google sobre crimes como venda de drogas, apologia ao nazismo, racismo e pedofilia praticados no Orkut. O maior problema para as autoridades brasileiras é que os praticantes dos crimes se escondem no anonimato do serviço. O MPF quer que a empresa facilite o acesso a dados que identifiquem os infratores.