Repressão faz lan houses comprarem software legal Dois meses após o início de ações contra o uso de software pirata em lan houses, a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) e a Business Software Alliance (BSA) divulgaram que oito estabelecimentos das zonas Leste e Sul da cidade foram vistoriadas, resultando na apreensão de 45 computadores e 45 CDs com programas e jogos piratas. Mas o número de Pcs com irregularidades foi bem maior, somando 166 no total. As diligências foram realizadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Durante a operação, 97 lan houses foram notificadas, recebendo cartas informativas sobre a importância do uso do software original e as penalidades aplicadas em casos de violação de direitos autorais. As ações resultantes de regularização de software somaram R$ 180 mil até o momento, valor este que pode aumentar ainda mais, uma vez que, ao longo do ano, as diligências terão continuidade em outras regiões além da capital paulista. ?Nesses dois meses de operação, registramos um volume considerável de regularizações e de telefonemas de pessoas interessadas em tirar todas as dúvidas possíveis sobre a questão da pirataria em lan houses, o que demonstra uma sensibilização do setor quanto a este problema?, disse o coordenador do Grupo de Trabalho Antipirataria da Abes, Emílio Munaro.