Republicação de charges gera protestos na Dinamarca

Centenas de muçulmanos dinamarqueses fizeram um protesto em Copenhague nesta sexta-feira contra a republicação da charge polêmica com o profeta Maomé, que eles consideram ofensiva. Manifestantes marcharam pelas ruas da capital dinamarquesa gritando "Deus é Grande!" e "Liberdade de expressão é como uma praga". Muitos levaram a bandeira preta e branca do Hizb ut-Tahrir, um partido radical islâmico. A charge - que traz a figura central do islamismo com um turbante em formato de bomba na cabeça - voltou ao jornal um dia depois da prisão de três pessoas supostamente envolvidas em um plano para assassinar um dos cartunistas autores da charge, na terça-feira. Todos os grandes jornais da Dinamarca decidiram republicar a charge depois da descoberta do plano. Culpa da imprensa Durante as orações de sexta-feira, muçulmanos dinamarqueses menos radicais também expressaram sua desaprovação pela republicação das charges. Muitos estavam apenas resignados e afirmaram esta crise já ocorreu antes e nada foi aprendido. Alguns muçulmanos dinamarqueses afirmam que o problema não é o povo dinamarquês que, quando não são bem informados sobre o Islã, demonstram ser liberais. Para eles a culpa por esta nova crise é da imprensa da Dinamarca, que levantou a polêmica ao invés de tentar melhorar as relações entre as comunidades.