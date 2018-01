Republicano já usara a web Não é mérito apenas do Partido Democrata o uso inovador da internet na política norte-americana. Quando o deputado federal Ron Paul decidiu disputar as primárias do Partido Republicano, em março de 2007, contratou apenas dois funcionários. Uma era Justine Lam, então com 28 anos, que teria a função de coordenar a campanha online. Em 5 de novembro do ano passado, Paul arrecadou US$ 4,2 milhões, recorde em um só dia. "O que tínhamos era o apoio de uma base de eleitores entusiasmados", lembra Justine. Com um pré-candidato pouco famoso – e sem poder contar com um sistema sofisticado (e caro de produzir) como o de Obama – Justine optou por usar sites públicos que facilitam o encontro de grupos interessados em um determinado tema. "Os eleitores se organizaram por conta própria", lembra. Paul não conseguiu a candidatura. Mas se tornou o mais popular republicano da internet.