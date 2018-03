Requerimento para criação de CPI mista do metrô é lido no Congresso Nacional O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros (PMDB-AL), deu início nesta quarta-feira ao procedimento para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que deverá investigar um suposto cartel de empresas de trens e metrôs em São Paulo e no Distrito Federal.