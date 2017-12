Reservas do Sistema Cantareira caem para 18,8%

Segundo o professor de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Manuel Enrique Guandique, o nível teórico para o limite de captação do sistema varia entre 5% e 20%, o que significa dizer que o sistema já opera dentro de um índice de reserva crítico. "Se continuarmos nesse período atípico de pouca chuva, esse nível não irá suportar o abastecimento", afirmou.

Ainda segundo os dados da Sabesp, não choveu de ontem, 12, para hoje na região do Sistema Cantareira. O volume de chuvas acumulado em fevereiro no sistema é de 2,1 milímetros (mm), sendo que a média histórica para todo o mês é de 202,6 mm. A Sabesp já anunciou contrato com empresa para tentar induzir chuvas na região na valor de R$ 4,5 milhões.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp, entre sexta-feira, 14, e sábado, 15, uma frente fria pode aumentar a probabilidade de ocorrências de chuvas no Estado de São Paulo. A Sabesp aposta numa retomada das chuvas a partir do 15 para evitar um possível racionamento na Grande São Paulo.