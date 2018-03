Reservatórios baixam mais e Itu amplia racionamento Os 155 mil moradores de Itu, na região de Sorocaba (SP), convivem desde a quarta-feira, 7 com cortes mais drásticos no fornecimento de água. Com o abastecimento em risco em razão da queda no nível dos reservatórios que abastecem a cidade, a concessionária Águas de Itu anunciou uma ampliação no racionamento em vigor desde fevereiro. A distribuição passou a ser feita das 18 horas às 4 da manhã do dia seguinte. Antes, o fornecimento ia das 16 horas às 8 da manhã. Na região da Cidade Nova, o fornecimento ocorre em dias alternados. A empresa alegou que a medida visa a recuperar os mananciais que estão operando com 10% da capacidade. Também foi reforçada a campanha para economia de água.