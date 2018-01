Resfriamento leva IBM a bater recorde com processador Nunca é bom tomar uma decisão de cabeça quente. E esta lógica também se aplica ao mundo dos processadores: quando os chips aquecem com o uso, há uma queda na regularidade com que as cargas elétricas percorrem os circuitos, levando a falhas no processamento e erros de cálculo. É por isso que é importante ter sistemas de resfriamento (coolers) apropriados para o seu equipamento. Mas uma equipe da IBM e o Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, levaram este princípio a um novo extremo. Usando um sistema de resfriamento, eles conseguiram que um processado de silício-germânio operasse a uma freqüência maior do que 500 gigahertz (GHz), ou 500 bilhões de ciclos por segundo. Para efeito de comparação, os processadores para PCs atualmente operam entre 1 e 4 GHz. Para chegar aos 500 GHZ, os cientistas tiveram que baixar a temperatura do sistema a 4,5 graus Kelvin (268,65 graus Celsius negativos). Quando o experimento foi feito à temperatura ambiente, o rendimento caiu para 350 GHz. Esses novos circuitos desenvolvidos para ultrafreqüências oferecem a possibilidade de apresentar as mais variadas aplicações e, por isso, estão sendo tão buscados pelos cientistas. Quando totalmente desenvolvidos, poderão ser usados em sistemas de comunicação, defesa, sensoriamento remoto ou espaciais, além de tarefas de processamento intensivo como em simulações, projetos de engenharia ou previsão do clima. Além do notável rendimento, o dispositivo que acaba de ser apresentado é também mais econômico do que soluções anteriores. É que os transistores fabricados apenas a partir do silício, elemento mais utilizado nos semicondutores, não conseguem operar em freqüências superiores a 60 GHz. Por conta dessa limitação, diversos grupos de pesquisa estão trabalhando com materiais alternativos, como o silício-germânio ou arseneto de gálio, para produzir dispositivos eletrônicos que possam funcionar em freqüências elevadas. Uma vantagem do silício-germânio é o menor custo. (Com Agência FAPESP)