Resgatada segunda vítima de naufrágio no AM A segunda das seis vítimas do naufrágio do barco Dona Zilda, ocorrido na madrugada de domingo no Amazonas, foi encontrada no final da tarde de hoje. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Antonio Dias dos Santos, o corpo, de uma mulher, ainda não foi identificado, mas está em bom estado por conta da água gelada do rio Amazonas. Familiares devem fazer o reconhecimento ainda na noite de hoje, em Itacoatiara, a 170 quilômetros de Manaus e menos de cinco quilômetros do local do acidente.