Resgatado corpo de desaparecida em naufrágio no AM O corpo da aposentada Arlete Santos, de 59 anos, foi encontrando no início da tarde de hoje próximo ao local onde o barco Dona Zilda naufragou na madrugada de domingo, no rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, a 170 quilômetros de Manaus. Foi a primeira das seis vítimas encontradas do naufrágio com 41 sobreviventes. Os bombeiros trabalham com a possibilidade de alguns corpos estarem presos nos camarotes ou nos banheiros da embarcação, que ainda continua no fundo do rio.