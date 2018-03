Resgatado corpo de homem soterrado por trigo em SP Depois de mais de 20 horas, os bombeiros resgataram na madrugada de hoje o corpo do homem de 49 anos que foi soterrado ontem por mais de 100 toneladas de trigo numa cooperativa agrícola em Capão Bonito, no interior de São Paulo. Segundo os bombeiros, o silo (estrutura construída para armazenar cereais) que mantinha toneladas de trigo rompeu-se e o encarregado da cooperativa acabou atingido pelos grãos. A suspeita é de que o acidente tenha sido provocado por uma explosão causada por uma faísca elétrica. A polícia vai investigar as causas do acidente.