Resgate de peixes exóticos vira polêmica

Um grande esforço de voluntários para resgatar peixes do Rio Doce em Colatina, apelidado de operação Arca de Noé, virou motivo de polêmica entre pescadores, pesquisadores e autoridades ambientais. Uma grande quantidade de peixes e crustáceos foi retirada às pressas do rio e transferida para lagos da região. O problema, segundo especialistas, é que muitos desses peixes são de espécies exóticas (não nativas) que, se introduzidos numa lagoa onde ainda não existem, poderão gerar um novo problema ambiental.

O Rio Doce tem mais de 70 espécies nativas, mas as mais abundantes e que dominam o ecossistema são um punhado de exóticas, incluindo dourado, tucunaré, piranhas e carpas. Do ponto de vista da conservação da biodiversidade, o ideal seria manter essas espécies separadas das demais. Mas, na emergência gerada pela chegada da lama da barragem, não houve esse controle.

“O único peixe que tem valor comercial aqui é o exótico. Quem mata a fome do pescador é o exótico”, rebate o pesquisador Abrahão Elesbon, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), que ajudou a organizar a Arca de Noé.

A estratégia oficial definida pelo Ibama na sequência foi a de resgatar apenas as espécies nativas, com atenção às ameaçadas de extinção e às endêmicas (aquelas que só existem na bacia do Rio Doce), incluindo alguns tipos de cascudos, bagres e piabinhas.

Linhares. Em Linhares, próximo da foz do rio, o Ibama organizou a coleta das espécies nativas da região. “O objetivo não é quantidade, é qualidade”, afirma Marcelo Polese, do Ifes, que coordenou o trabalho dos pesquisadores. A ideia é manter amostras geneticamente representativas dessas espécies, que possam ser usadas para repovoar o rio, se necessário.