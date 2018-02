Resíduo é proibido em pastagens e em áreas de hortaliças O pesquisador Cassio Hamilton Abreu Júnior, do Cena/USP, explica que para ser usado como fertilizante o lodo deve ser previamente tratado, por causa do risco da presença de metais pesados, componentes tóxicos e patógenos. Após passar por tratamento e sanitização, o material torna-se seguro para ser aplicado no solo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e o Ministério da Agricultura, órgãos que regulamentam o uso do lodo de esgoto tratado na agricultura e estabelecem critérios para sua aplicação segura, determinam, entre outras coisas, a proibição do uso do resíduo reciclado em áreas de pastagens, no cultivo de hortaliças e em qualquer outra cultura em que haja contato direto entre alimento e solo. /F.Y.