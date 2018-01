Respeitem a autoridade de South Park

O bordão mais famoso do desenho americano South Park acontece quando o personagem Kenny morre ao final de todos os episódios. "Oh, meu Deus! Eles mataram o Kenny!", sempre diz Stan. "Seus bastardos!", costuma completar Kyle. Desde a semana passada, quando foi lançado o site www.southparkstudios.com, Stan bem que poderia mudar tal bordão para: "Meu Deus, eles mataram a pirataria!" Mas aí Kyle não chamaria ninguém de bastardo, afinal, liberar as 12 temporadas inteiras do desenho, totalmente de graça na internet, não faz de ninguém uma pessoa mal vista pela sociedade. Muito pelo contrário. "A gente estava de saco cheio de ficar baixando ilegalmente o nosso próprio programa o tempo todo, então demos a nós mesmos uma alternativa legal", ironizaram os criadores de South Park, Matt Stone e Trey Parker, ao serem questionados sobre a principal razão que os levaram a fazer o site. No South Park Studios dá para assistir a todos os episódios das 12 temporadas do desenho politicamente incorreto, além de jogar games da série e ver vários extras. O site é muito bem organizado e dá para procurar pelos desenhos no campo de buscas por "tags" especiais. Se você quiser relembrar o polêmico episódio em que os garotos de Colorado satirizam a religião da cientologia, basta escrever "scientology", por exemplo. Outro destaque é que cada episódio tem um "leia mais", o more info. Clicando nessa opção dá para ler um fórum de discussão dos internautas sobre o capítulo, baixar imagens dele e até as músicas que estão no desenho escolhido. Muito bacana. Os episódios são vistos por streaming e não dá para baixá-los.O que financia o projeto é a publicidade, inserida no começo dos vídeos. Em razão de obrigações contratuais, toda vez que um novo capítulo passar na TV americana, no canal Comedy Central, ele entrará no site e ficará no ar por sete dias. Depois de uma semana ele é retirado, e só volta para o catálogo da página após um mês, de onde nunca mais sairá. Para muitos, a jogada de Stone, Parker e o grupo responsável pelo Comedy Central, a Viacom, já está sendo chamada de "o In Rainbows da televisão". Comparar o South Park Studios com o CD "quanto você quer pagar pelo download" do Radiohead não é exagero algum. South Park sempre foi um produto muito consumido de forma ilegal na web. A própria Viacom chegou a processar o YouTube no ano passado. O grupo de comunicação moveu uma ação judicial de US$ 1 bilhão contra o portal de vídeos, além de pedir que se retirasse do ar 160 mil vídeos pertencentes ao grupo. Ao colocar na internet todo o seu extenso arquivo, de forma legal e muito bem organizada, South Park dá um grande exemplo de como a TV pode vencer a pirataria