Resposta da Nokia ao iPhone não chega a tempo para o Natal O modelo com o qual a Nokia pretende fazer frente ao iPhone da Apple estará à venda em sete países da Ásia, Oriente Médio e Europa este ano, mas não chega a tempo das compras de Natal na maior parte dos países desenvolvidos. O primeiro modelo com tela sensível ao toque da maior fabricante de celulares do mundo estará à venda na Índia, Indonésia, Emirados Árabes, Hong Kong, Taiwan, Rússia e Espanha até o final deste ano. O modelo Nokia 5800 vai custar 279 euros (387 dólares) antes dos subsídios das operadoras e impostos, montante bastante inferior ao preço do iPhone, que na Inglaterra começa em 624 dólares. O analista Neil Mawston, da Strategy Analytics, disse: "O aparelho tem um preço competitivo e a Nokia leva vantagem em mercados emergentes. Por isso, parece lógico que eles lancem o modelo nos países emergentes". A empresa de pesquisas espera que a Nokia venda mais de 10 milhões de aparelhos com tela sensível ao toque no próximo ano. O analista Ehud Gelblum, do JPMorgan, disse esperar que o 5800 esteja no varejo dos países emergentes até o Natal. "É decepcionante, uma vez que esperávamos que o aparelho fosse distribuído antes da data mais forte do comércio nos países mais desenvolvidos", escreveu ele em um relatório publicado nesta sexta-feira. (Por Tarmo Virki)