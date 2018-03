Ressaca do mar faz duas vítimas no Rio Um turista inglês morreu e um corpo ainda não identificado apareceu nas praias do Rio durante o final de semana de ressaca do mar. Em Ilha Grande, em Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, o inglês Peter Charles Cox, de 46 anos, ignorou a proibição do banho de praia e entrou no mar agitado. Após ser levado pelas ondas, ele foi resgatado por surfistas, mas morreu antes de receber atendimento médico.