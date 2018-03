Ressaca no litoral do Rio e SP continua no domingo Ondas de até 4 metros em algumas praias do litoral carioca e de 3 metros em praias paulistas, como a de Maresias, causaram alguns transtornos aos turistas na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ainda não há uma estatística sobre o número total de pedidos de salvamento, mas pelo menos dois pescadores foram resgatados após caírem da Pedra do Roncador, no Recreio dos Bandeirantes.