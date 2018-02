Restauradores florestais formam cooperativa

Instalada no município de Piracaia (SP) há cerca de um mês, a primeira cooperativa de restauradores florestais do Estado de São Paulo já está trabalhando em seu primeiro projeto: a recomposição da vegetação nativa de 103 hectares no entorno do Reservatório Cachoeira, que compõe o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo.

"É nosso primeiro contrato de serviço e os cooperados estão muito animados, pois serviço não falta", diz o presidente da Ambiência Cooperativa de Trabalho para Reflorestamento Ambiental da Represa de Piracaia, André Donizeti Cunha do Amaral.

A cooperativa foi uma iniciativa da ONG internacional The Nature Conservancy (TNC) e da Sabesp, com apoio da prefeitura de Piracaia, Secretaria paulista de Meio Ambiente e Fundação Dow, e tornou-se possível por meio do Projeto Cachoeira, que prevê a restauração de área de 350 hectares de Mata Atlântica.

Comunidade. A cooperativa tem 22 cooperados e todos são da comunidade rural de Piracaia, composta por mais de cem famílias. "De trabalhadores rurais passamos a restauradores de floresta. Além de o trabalho ser recompensador do ponto de vista ambiental, esperamos que a renda também seja melhor, para o bem de toda a comunidade", afirma Amaral.

Ele e os outros cooperados fazem tudo: limpeza da área, capinas, plantio, adubação, controle de pragas e manutenção da área. "Fomos capacitados na parte técnica pela TNC e pelo Sebrae na parte de gestão administrativa e financeira da cooperativa", explica.

Esse primeiro contrato, cujo aporte é de R$ 565 mil, terá duração de um ano e a ideia é a de que a cooperativa, até lá, já engate outros serviços de restauração ambiental. "No futuro, a ideia é entrar também no mercado de carbono", diz o engenheiro agrônomo Aurélio Padovezi, coordenador de restauração ecológica da TNC.

Restauração

1.

O plantio e espaçamento de mudas seguem recomendação da Secretaria do Meio Ambiente

2.

Usa-se a técnica da semeadura direta, que consiste em coletar sementes de fragmentos florestais próximos e semear esse "coquetel"

3.

Com o trabalho de reflorestamento, a cooperativa colabora também para a recomposição da fauna