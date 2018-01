Restaurante Canvas tem novo chef O Canvas (Av. das Nações Unidas, 12.901, 2845-0055), no Hotel Hilton, troca de chef mais uma vez. O ítalo-holandês Jan Erik Fois, com passagem por endereços da rede Hilton em Melbourne e Sidney, Austrália, substitui o alemão Alexander Scheible. Jan Erik Fois foi chef de partie saucier do restaurante londrino Titanic, do aclamado e mal-humorado chef inglês Marco Pierre White. Ele já está preparando o novo cardápio da casa.