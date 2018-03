Restaurante nos Jardins, em SP, é alvo de arrastão Três assaltantes fizeram um arrastão num restaurante da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nos Jardins, zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 1. Segundo funcionários do Pecorino Bar e Trattoria, dois homens e uma mulher invadiram o estabelecimento e abordaram três casais. Eles levaram os celulares e outros pertences dos clientes, além do dinheiro que estava no caixa.