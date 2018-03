Restos do rei inglês Ricardo III serão enterrados perto de local onde foi morto O rei da Inglaterra Ricardo III, cujo corpo foi descoberto sob um estacionamento municipal, será enterrado perto de onde ele foi morto, em uma batalha há 500 anos, decidiu um tribunal nesta sexta-feira, acabando com as esperanças de seus descendentes distantes que queriam que seus restos mortais fossem levados de volta ao reduto da família no norte do país.