Restrição à carne do Brasil por suspeita de vaca louca deve se limitar a MT, diz Minerva A empresa de alimentos Minerva Foods disse que eventuais restrições à carne bovina do Brasil por conta da suspeita de um caso atípico de vaca louca devem ficar limitadas a Mato Grosso, Estado onde foi detectado o caso, disse o presidente da companhia, Fernando Galletti, a analistas em conferência para comentar os resultados do último trimestre.