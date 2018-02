Restrição na Marginal, em SP, é ignorada por caminhões

Como reflexo esperado, a cidade viveu um dia de trânsito típico no horário de pico da manhã. Os 86 quilômetros de congestionamento ficaram dentro da média para o período. Já à tarde, o trânsito ficou até um pouco acima da média, com 140 km de congestionamento (a média é 109).

A restrição é dividida em dois horários. Na manhã, é das 4h às 10h. À tarde, das 16h às 22h. E há também proibição aos sábados, das 10h às 14h.

Especificamente na Marginal, no horário da tarde, houve registro de 12 km de congestionamento. O trecho mais crítico foi no sentido Rodovia Ayrton Senna, a partir da Ponte do Limão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.