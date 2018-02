Restrições a helipontos em SP podem ser reduzidas

As regras aplicadas há dois anos são consideradas muito rígidas pelo próprio governo. Dezenas de helipontos deixaram de conseguir registro para funcionar na capital paulista desde 2009, quando as novas normas entraram em vigor. Helipontos de locais nobres, como os de hotéis no Itaim-Bibi e na Avenida Paulista, seguem funcionando de forma irregular. Em janeiro, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) chegou a interditar 16 helipontos com base nas regras municipais.

Em outubro, a Secretaria Municipal do Verde também indeferiu o pedido de alvará de quatro helipontos - incluindo o da torre norte do Condomínio Cetenco Plaza, na Avenida Paulista, que teve a licença negada por funcionar a menos de 300 metros do Hospital 9 de Julho.

Ontem as lideranças governistas ainda costuravam o texto final com o governo. O vereador Milton Leite (DEM) encabeçou o lobby contra as normas atuais. Ele quer uma lei que abra exceção para os casos nos quais os helipontos privados que não gerem mais de 95 decibéis de ruído sejam liberados, mesmo que estejam localizados a menos de 200 metros de escolas e creches.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.