Resultado da Alcatel-Lucent é prejudicado por menor demanda

O grupo franco-americano, que concorre com a Ericsson e a Huawei, teve receita no quarto trimestre de 4,15 bilhões de euros, queda de 13 por cento, e receita para o fechado do ano de 15,33 bilhões de euros, informou nesta sexta-feira.

O lucro operacional ajustado do trimestre caiu 20 por cento, para 316 milhões de euros, com margem de 7,4 por cento, disse a Alcatel em comunicado. O lucro operacional ajustado do ano foi de 610 milhões de euros.

A companhia teve um lucro líquido em 2011 de 1,1 bilhão de euros, e metade dele se deve a um benefício fiscal. O lucro é o primeiro desde que a companhia foi formada, em uma fusão em 2006.

"Embora a previsão permaneça limita, nossa meta para 2012 é alcançar uma margem ajustada operacional maior do que o nível alcançado em 2011 e ter uma posição forte de caixa no fim de 2012", disse o presidente-executivo, Ben Verwaayen.

Como seus concorrentes, a Alcatel-Lucent encerrou o ano com fracos resultados após um forte primeiro semestre, com operadoras cortando gastos em suas redes como reação a incertezas macroeconômicas, especialmente na Europa.