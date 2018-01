Resultado do Google no 3o trimestre supera expectativas

As ações do Google, que se valorizaram em quase 15 por cento nas últimas semanas, registravam alta de 2,1 por cento no pregão after-market em Nova York.

O Google, maior buscador de Internet no mundo, afirmou que as vendas no terceiro trimestre foram de 5,94 bilhões de dólares, ante 5,52 bilhões registrados no segundo trimestre e 5,54 bilhões no terceiro trimestre de 2008.

Excluindo despesas com aquisição de tráfego --dinheiro dividido entre o Google e seus parceiros-- a receita da empresa ficou em 4,38 bilhões de dólares, em comparação com 4,24 bilhões de dólares previstos por analistas, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O Google teve lucro líquido de 1,64 bilhão de dólares no terceiro trimestre, ou 5,13 dólares por ação, ante 1,29 bilhão de dólares, ou 4,06 dólares por ação, um ano antes.

Excluindo itens, o lucro por ação do Google ficou em 5,89 dólares, superando os 5,42 dólares por ação esperados por analistas.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)