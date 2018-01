Resultado do Ibope e cessar-fogo em Gaza são destaques do Estadão Noite

Os acenos do PSB para alianças de governo com PT e PSDB, embora improváveis, são um discurso oportuno para a candidatura de Marina Silva, analisa o colunista do Estadão João Bosco Rabello em artigo publicado na edição de hoje do Estadão Noite. Para Hilton Cesário Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o arco de relacionamento entre todos os postulantes à Presidência será realmente afetado pelo resultado da pesquisa Ibope, divulgado no que ele chama de "super terça à brasileira".

Mudanças de posturas não se restringem ao Brasil. No Oriente Médio, Israel e o grupo palestino Hamas anunciaram um cessar-fogo ilimitado. O historiador e integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ Michel Gherman avalia se o acordo pode, de fato, acalmar a situação na Faixa de Gaza. Quem ganhou e quem perdeu no último conflito?

A socióloga Ana Paula Silva e o professor da Unesp Milton Lahuerta questionam o sistema econômico e político norte-americano a partir do caso do jovem Michael Brown em Ferguson, no Missouri. Finalmente, o jornalista esportivo Robson Morelli conclama torcedores à festa do centenário do Palmeiras.

