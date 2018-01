Resultado e previsões da Intel superam expectativas

O resultado da Intel no segundo trimestre superou as expectativas de Wall Street e a fabricante de chips ainda anunciou uma previsão de receita para o atual trimestre acima das estimativas de analistas.

As ações da Intel dispararam 8 por cento após a divulgação do balanço, no after-market. Outras ações de tecnologia, como as da rival AMD, também se beneficiaram.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Excluindo itens, a Intel teve lucro de 0,18 dólar por ação no segundo trimestre, superando as média das previsões de analistas de 0,08 dólar, segunda a Reuters Estimates.

A empresa teve receita nos três meses até 27 de junho de 8 bilhões de dólares, representando uma queda de 15 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, mas ficando bem acima da média esperada por analistas de 7,3 bilhões de dólares.

Apesar do lucro excluindo itens, a Intel registrou um prejuízo líquido de 398 milhões de dólares, ou 0,07 dólar por ação. A última linha do balanço inclui uma multa de 1,45 bilhão de dólares imposta por reguladores europeus, que concluíram em maio que a empresa havia abusado de sua posição no mercado para excluir sua concorrente AMD. A Intel já afirmou que pretende entrar com um recurso contra a decisão.

No mesmo período em 2008, a Intel teve lucro líquido de 1,6 bilhão de dólares, ou 0,28 dólar por ação.