Resultado trimestral da Home Depot supera previsões com fortes vendas A Home Depot, maior varejista do mundo de produtos do lar e materiais de construção, teve alta de 5,8 por cento nas vendas no segundo trimestre nas lojas abertas há pelo menos um ano, acima do previsto, com clientes gastando mais para fazer reparos em suas casas, após o severo inverno na América do Norte.