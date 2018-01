Resultados da Oracle superam expectativas e garantem dividendos

As ações da empresa subiram 7 por cento no after market.

As novas vendas de licença de software caíram 6 por cento, menos que o esperado, em relação ao ano anterior, para 1,5 bilhão de dólares.

Analistas esperavam que a queda fosse de 12 por cento diante do enfraquecimento da economia e do efeito das flutuações cambiais nas vendas.

A terceira maior desenvolvedora de softwares do mundo também registrou lucro, antes de itens extraordinários, de 0,35 dólar por ação no trimestre encerrado em 28 de fevereiro, superando a estimativa média dos analistas consultados pela Reuters Estimates, que era de 0,32 dólar.

A Oracle informou que irá pagar dividendos de 0,05 dólar por ação, ou 0,20 dólar anualmente, seu primeiro pagamento aos acionistas desde que passou a negociar ações em bolsa, em março de 1986.

(Reportagem de Jim Finkle)