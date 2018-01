Resultados de 3o tri da fabricante de chips AMD superam previsão

A AMD registrou um prejuízo líquido de 128 milhões de dólares, ou 0,18 dólar por ação, no terceiro trimentre fechado em 26 de setembro, ante um prejuízo de 134 milhões de dólares, ou 0,22 dólar por ação, registrado no mesmo período de 2008.

O resultado superou as expectativas de um prejuízo de 0,42 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já a receita da empresa caiu 21,3 por cento, para 1,4 bilhão de dólares, dos 1,78 bilhão de dólares registrados um ano antes, mas o valor ficou acima dos 1,26 bilhão esperados por analistas entrevistados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A AMD prevê que a receita "aumente modestamente" no quarto trimestre. Analistas entrevistados pela Thomson Reuters I/B/E/S esperam, em média, uma receita de 1,36 bilhão de dólares no quarto trimestre.

As ações da fabricante de chips, com sede na Califórnia, chegaram a subir 3,4 por cento no pregão eletrônico, para 6,40 dólares, após ter fechado a sessão em queda de 1 por cento, aos 6,19 dólares, na bolsa de Nova York.

(Reportagem de Ian Sherr e Clare Baldwin)