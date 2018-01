Resultados do Yahoo não mudarão oferta da Microsoft

O balanço do Yahoo, a ser divulgado no final desta terça-feira, 22, não irá afetar a avaliação da empresa feita pela Microsoft, que fez um proposta de compra pelo gigante da Internet no valor de US$ 44,6 bilhões, segundo afirmou o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer. Veja também: Lucro do Yahoo! salta 282% para US$ 542 mi no trimestre "Acreditamos que podemos acelerar nossa estratégia comprando o Yahoo e pagaremos o que faz mais sentido para nossos acionistas", apontou Ballmer. "Desejo ao Yahoo todo sucesso com seu balanço, mas ele não muda nossa avaliação da empresa." Analistas têm afirmado que a Microsoft pode ser pressionada a elevar sua oferta pelo Yahoo caso os resultados trimestrais deste venham acima do esperado. Ballmer falou durante lançamento no Marrocos do portal da Microsoft na África do Sul, o MSN Maghreb.