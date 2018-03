Retirada de madeira ilegal de Tailândia-PA sofre atraso A falta de estrutura para retirar de caminhões e colocar em balsas as toras de madeira apreendidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Tailândia(PA) está atrasando o transporte do material para a capital do Estado, informa reportagem da Agência Brasil. De acordo com a agência, a precariedade do equipamento que coloca as árvores nas balsas fez com que se formasse uma fila de caminhoneiros na floresta. No momento, há apenas uma máquina para fazer o trabalho e esta apresentava defeito. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Pará, segundo a Agência Brasil, reconheceu o problema e informou que providências foram tomadas para minimizar as dificuldades de transporte do material apreendido. A coordenação da operação em Tailândia prevê que serão necessários ao menos 60 dias para a retirada total da madeira apreendida. Centenas de toras de árvores cortadas ilegalmente estão empilhadas às margens do Rio Moju, em terminal fluvial a 15 quilômetros de Tailândia.