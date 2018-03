Retirada exigência de azul na roupa de taxistas gaúchos O desembargador Newton Luís Medeiros Fabrício, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acolheu recurso do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre e desobrigou a categoria de usar camisa de cor azul durante a prestação do serviço. Os motoristas seguem tendo de usar camisa social, mas da cor que quiserem. A decisão tem caráter liminar e vigora até o julgamento do mérito da questão.