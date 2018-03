Retomada busca por desaparecidos em naufrágio no Amazonas

Os bombeiros retomaram na manhã desta segunda-feira, 6, as buscas a seis pessoas desaparecidas após um naufrágio ocorrido na madrugada do domingo no Rio Amazonas, próximo à cidade de Itacoatiara, no Amazonas. Entre os desaparecidos estão quatro mulheres e duas crianças, segundo os bombeiros.

A embarcação Dona Zilda, de 18 toneladas, seguia do Rio Curupiara para Itacoatiara com 47 pessoas a bordo quando bateu em um barranco, tombou e acabou afundando em seguida, por volta das 3 horas, no rio que tem uma profundidade de 25 a 30 metros.

Segundo os bombeiros, o barco, de 14 metros por 7, ainda não foi localizado. Os bombeiros acreditam que a embarcação tenha sido levada pela forte correnteza que existe na região.

De acordo com os bombeiros, a capacidade da embarcação era de 38 pessoas - 35 passageiros e três tripulantes. Outras 41 pessoas conseguiram se salvar.