Retomadas buscas a desaparecidas após chuva na BA

A chuva já deu uma trégua e um sol fraco apareceu em Salvador nesta manhã. Mesmo com a melhora no tempo, foram registrados até as 10h30 de hoje 133 solicitações de ajuda à Defesa Civil. A maioria das ocorrências é de deslizamentos de terra, chegando a 103 casos. Outros cinco registros são de desabamentos, entre eles de um prédio que deixou três feridos no começo da manhã de hoje.

Durante a madrugada, um prédio recém-inaugurado, de sete pavimentos, construído em uma encosta no bairro de Pernambués, ruiu. No local havia três pessoas - todas da família do proprietário do imóvel -, que ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral do Estado.