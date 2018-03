Retomados exames que estavam suspensos no HC-SP Voltaram a ser realizados hoje os exames que estavam suspensos no laboratório central do Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo desde o último dia 12 de fevereiro. Segundo a assessoria de imprensa do HC, o hospital aguardava apenas a chegada de novas lâminas para a coleta dos materiais, o que aconteceu ontem. Assim, os 700 exames que deixaram de ser feitos neste período serão realizados progressivamente. A assessoria de imprensa do HC espera que a situação esteja completamente normalizada até a próxima segunda-feira. Foram suspensas as coletas de fezes, urina, secreção de pele e secreção respiratória por causa da elevação das temperaturas, fato que poderia provocar alguma contaminação. O ar-condicionado do laboratório não estava funcionando desde o incêndio que atingiu o prédio, no fim do ano passado. O laboratório central do HC realiza cerca de sete mil exames por mês. As coletas que foram suspensas representam 0,1% das análises diárias. Outros tipos de exames, como, por exemplo, o de sangue, continuaram sendo realizados normalmente.