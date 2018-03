Retorno do litoral de SP tem movimento intenso O tráfego segue intenso nas rodovias utilizadas no retorno do litoral de São Paulo para a capital paulista no fim da tarde de hoje. Porém, apesar do grande volume de veículos, havia apenas um ponto de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes: um quilômetro na Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão, região da Baixada Santista. O motivo foi um acidente envolvendo três veículos na altura do quilômetro 267. Ninguém ficou ferido e a pista já foi totalmente liberada, de acordo com a Ecovias. Entre 16 e 17 horas, 6,8 mil veículos subiram a serra. Na rodovia Rio-Santos, o movimento na saída da Riviera de São Lourenço fez com que a polícia liberasse o tráfego no acostamento entre os quilômetros 211 e 214, no sentido capital paulista. Na altura do quilômetro 18 da Tamoios, em São José dos Campos, a polícia interditava em certos momentos a pista sentido litoral a fim de usar toda a estrada para a circulação no sentido capital do Estado. A Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, reunia quatro trechos de engarrafamento decorrentes do excesso de veículos: em São José dos Campos, do quilômetro 152 ao 156 e entre os quilômetros 145 e 147, ambos no sentido São Paulo; e em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 221, no sentido São Paulo, e entre os quilômetros 224 e 219, no sentido Rio. Nas vias Ayrton Senna, Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares o tráfego era normal. Segundo as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária, não ocorreram acidentes graves nas últimas horas.