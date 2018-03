Retorno do litoral paulista tem tráfego intenso O movimento é intenso nas rodovias utilizadas para o retorno do litoral para a capital paulista na tarde de hoje, feriado prolongado de carnaval. Mas, por enquanto, não há pontos de parada. No Sistema Anchieta-Imigrantes, entre 13 e 14 horas, 7.333 veículos seguiram no sentido São Paulo. Ao todo, desde sexta-feira, o tráfego acumulado é de 282 mil veículos no sentido capital paulista e de 413 mil no sentido da Baixada Santista. Desde as 11h35, o sistema funciona no esquema da Operação Subida, na qual as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta são usadas no acesso à capital do Estado e a pista sul da Anchieta recebe o tráfego do sentido litoral. Quem retorna do interior pelas rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares não enfrentava problemas nesta tarde, segundo as concessionárias que administram as estradas. As Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária informaram que não houve acidentes graves nas últimas horas.