Retração da telefonia fixa derrubou setor de telecom A retração no mercado de telefonia fixa derrubou o Produto Interno Bruto (PIB) do setor de telecomunicações em 2006. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o produto do setor fechou em queda de 0,9%. O mau desempenho reflete a queda no número de usuários do sistema fixo, que vem perdendo espaço para telefones celulares e internet banda larga. Especialistas do setor acreditam que o cenário deve mudar com a revisão da metodologia do PIB pelo IBGE, que dará mais peso aos celulares. "O modelo do IBGE é potencialmente carregado na receita das operadoras fixas. Na revisão, pode dar um resultado positivo, sair de queda de 0,9% para alta em torno de 0,1%, mais condizente com o que está acontecendo no setor", avalia Eduardo Tude, diretor da consultoria especializada Teleco. Ele refere-se à substituição dos telefones fixos por celulares e do acesso discado à internet pela banda larga. Segundo dados compilados pela Teleco junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número de telefones celulares no Brasil cresceu 14,3% entre janeiro e dezembro de 2006. Em janeiro deste ano o País ultrapassou a marca dos 100 milhões de celulares, o que significa que há 53,61 aparelhos para cada 100 habitantes. Retração No caso da telefonia fixa, porém, o movimento é inverso: o número de linhas ativas vem caindo desde 2003, pelo menos. O Brasil fechou 2006 com 35,7 milhões de linhas, número 6% inferior ao verificado há quatro anos. Segundo Tudes, a retração tem reflexos importantes na receita das empresas do setor. "Isso está acontecendo no mundo inteiro", destaca o consultor. Ele lembra que, até pouco tempo, muitos consumidores tinhas duas linhas de telefone para poder navegar na internet sem ocupar o telefone. Agora, a banda larga vem experimentando um crescimento impressionante. Entre o primeiro trimestre de 2005 e o terceiro trimestre de 2006, o número de acessos dobrou. Esse movimento vem levando as operadoras de telefonia a novas estratégias de atuação. A operação em banda larga ganha cada vez mais importância dentro dos negócios e a palavra de ordem é convergência. Na quinta-feira, por exemplo, a Telemar anunciou que vai passar a usar a marca Oi, inicialmente criada para o braço de celulares do grupo, em todas as suas atividades. O presidente da companhia, Luiz Eduardo Falco, disse na ocasião que as empresas que não se renderem à convergência de serviços enfrentarão dura concorrência. O mesmo caminho vem sendo seguido pelas grandes operadoras de telefonia no Brasil, como a Brasil Telecom e a Telefônica - esta última, com a desvantagem de não ter uma operadora de celular totalmente integrada.