Retrato atribuído a mulher espancada foi feito há 2 anos O retrato falado atribuído a Fabiane Maria de Jesus e divulgado pela página no Facebook "Guarujá Alerta" foi feito há dois anos pela Polícia Civil do Rio. Fabiane, de 33 anos, foi espancada no sábado por moradores do Guarujá e morreu na segunda, 5, supostamente depois de ser confundida com a mulher que aparece no retrato falado, acusada de tentar sequestrar um bebê recém-nascido em Ramos, na zona norte do Rio.