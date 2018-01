Retrato da internet em desenho sem palavras

A maioria dos quadrinhos criados por Rafael Sica não tem palavras. Tentam criticar, impressionar, amarrar a garganta apenas com traços meio toscos em preto e branco. O Link pediu que ele criasse algo para resumir seu pensamento sobre a relação da internet com a comunicação e eventuais neuroses contemporâneas. Saiu um bando de anônimos às vezes enforcados, às vezes acolhidos, ora isolados, ora abraçados, mas sempre mesclados e sufocados por um gigantesco cabo branco. Em última instância, porém, estão conectados. O quadrinista gaúcho, de 28 anos, tem uma relação de mão dupla com a internet. Ao mesmo tempo que critica a exposição barata, usa a rede para trazer visibilidade às HQs. Desde 2004, Sica apoia sua atividade profissional num blog que concentra a parte autoral – e portanto não "encomendada" (se quiser, adicione o adjetivo "melhor" aqui) – da atividade. O endereço é rafaelsica.zip.net. Antes de digitar no seu navegador, é bom saber o que encontrará na URL. São tirinhas com temática absurda e depressiva. Homens perseguidos e atormentados. Muitas pessoas sem saída, sem amigos, sem dignidade. Traços um pouco toscos e contemplativos. Nenhuma palavra. "Procuro situações surpreendentes ou corriqueiras, mas expostas de maneira nova", afirma o autor. Além da temática contemporânea dos desenhos, cabe uma discussão estética sobre o formato escolhido para publicação: ele desenha para a internet e não abandonou a tirinha horizontal, criada para veiculação em jornais, nos idos do século 19. É de propósito, segundo ele. "Temos uma máfia nas HQs. Um tipo de acordo para não perdermos totalmente a referência do que estamos fazendo", diz. "E na internet cola legal porque entretém rapidamente pelo desenho, sem abrir janela, baixar nada." Certas obras de arte, dizem, não devem ser entendidas ou racionalizadas. Alguns quadrinhos de Sica talvez entrem nessa categoria. Pequenos detalhes saltam aos olhos e cunham sensações no cérebro do espectador. Ele busca talvez a mesma reação que teve na infância ao ver, pela primeira vez, o trabalho de Glauco. Imagine o choque de um garoto na frente do personagem Geraldão quando tudo o que conhecia sobre HQs se resumia a Turma da Mônica e Superman. "Não tenho uma influência clara do Glauco. Foi mais o trauma de ver o quadrinho adulto pela primeira vez. Comecei criando coisas parecidas, depois fugi disso", afirma Sica. "E até hoje procuro aprimorar meu traço, que não é muito rico. Não sei desenhar direito." Tanto ele como outros quadrinistas de sua geração (veja alguns abaixo) não gostam de rótulos também porque bebem em muitas fontes. Artistas hoje em dia só não são multitarefa se não quiserem – vide a internet, a informação por toda parte e o bombardeio de novas coisas todos os dias. Não é o caso de Sica e outros parceiros de HQ. A diferença é a visão crítica sobre esse mundão conectado. "Idiota tem em qualquer lugar, imbecil há em qualquer canto. Na internet isso só aparece de forma gigante", diz Sica. "Tenho uma visão infantil, de quem está ali sentado se esforçando para mover uma coisinha. Mas essa coisinha não é nada, tem cada vez menos importância." Como se vê, Rafael Sica mantém um distanciamento saudável da internet. "É uma mídia que aproxima afastando." O pai de Sica é bancário e a militância sindical acabou influenciando o garoto. De um lado, a carga crítica; de outro, a mãe que desenhava por hobby. Não por acaso, o resultado foi o quadrinista de 18 anos que estreou na profissão publicando histórias no jornal do Sindicato dos Bancários de Pelotas (RS). O primeiro reconhecimento veio alguns anos depois, quando venceu um concurso de tirinhas do jornal Folha de S. Paulo e passou a publicar quadrinhos juvenis semanalmente. Foi a chance para jornais gaúchos maiores, como o Diário Gaúcho e o Zero Hora, convidarem Sica para colaborar. Logo os pampas não deram conta de seu ímpeto artístico – e Sica embarcou para São Paulo. Coincidiu com a viagem a criação do blog, em 2004. Era o meio encontrado para disponibilizar o portfólio rapidamente e ser visto por possíveis interessados nos desenhos. A nova cidade e a convivência com outros ilustradores contribuiu para a lapidação do estilo de Sica. "São Paulo abriu muito minha cabeça, foi uma experiência muito intensa. É uma cidade fantástica", afirma o gaúcho. Até que, como diz, conheceu "uma mulher", "engravidaram" e voltaram para a terra natal. Faça uma forcinha e enumere quantos gaúchos um tanto combativos e nacionalistas (críticos no mínimo) já aportaram em São Paulo para lapidar sua arte. Clarah Averbuck, André Czarnobai (o Cardoso), Grace Gianoukas e Larissa Maciel são alguns nomes contemporâneos. Alguma coisa farroupilha liga todos eles? "O Rio Grande do Sul tem uma grande produção de cultura popular, mas conservadora e tradicionalista. É por isso que queremos contestar a ordem", é a resposta de Sica. "E queremos mostrar que nem tudo que vem de lá está em cima de um cavalo." Certamente que não.