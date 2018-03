Retroescavadeira otimiza limpeza das ruas no Rio Equipes da Tropa de Choque da Polícia Militar e de uma empresa de segurança privada realizam desde a madrugada desta quinta-feira, 06, a escolta de garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) que não aderiram à greve deflagrada no último sábado, 1º. Por volta das 10h, uma viatura do Batalhão de Choque, com quatro PMs fortemente armados, fazia a segurança de 20 garis que retiravam as montanhas de lixo acumuladas na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades do Sambódromo, no centro.