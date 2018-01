Retroprojetores conectados aos celulares? Isso mesmo, existem projetos (praticamente concretos) de lançamento de retroprojetores para telefones móveis. O objetivo da tecnologia é projetar os programas do seu aparelho como vídeos do YouTube ou programas de televisão em uma superfície que esteja próxima. Os projetores digitais costumam ser grandes. Os novos modelos, no entanto, cabem no bolso. Leia a matéria completa no Economia&Negócios desta segunda. Para os interessados, já existem alguns vídeos dos protótipos como o criado pela HP. Os celulares estão, a cada dia, mais equipados. Filmam, fotografam, mandam e-mail, mensagem, tocam música, acessam a internet e muito mais. Uma das novidades que faz sucesso entre os aficionados por celulares é a tecnologia 3G. Entre outros benefícios, ela permite a realização de vídeo-chamadas pelo celular.